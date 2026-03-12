Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Corte dei Conti Lombardia, sull'urbanistica a Milano aperte 10 istruttorie

AA

MILANO, 11 MAR - "In materia urbanistica a Milano la Procura regionale della Corte dei Conti ha aperto una decina di istruttorie, mentre per un primo caso è già stato emesso un atto di citazione con udienza di discussione fissata per il 12 e 13 aprile". Lo ha spiegato il procuratore regionale della Corte dei Conti, Paolo Evangelista, durante la conferenza stampa in vista dell'inaugurazione dell'anno giudiziario. " C'è stata già una prima udienza per una vicenda urbanistica - ha detto - e il procedimento è stato aggiornato con la discussione fissata per il 12 e 13 aprile". Evangelista ha sottolineato inoltre gli effetti della cosiddetta riforma Foti sulla responsabilità amministrativa. "Applicando la legge Foti - ha spiegato - qualora venga riconosciuta una grave condotta colposa, la condanna non potrà comunque superare il 30 per cento del danno o le due annualità di stipendio dei dipendenti citati in giudizio". Secondo il procuratore, i fascicoli aperti in ambito urbanistico riguardano "casi che hanno già consentito contestazioni anche in sede penale per singole fattispecie".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
MILANO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario