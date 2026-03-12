Corte dei Conti Lombardia, sull'urbanistica a Milano aperte 10 istruttorie

MILANO, 11 MAR - "In materia urbanistica a Milano la Procura regionale della Corte dei Conti ha aperto una decina di istruttorie, mentre per un primo caso è già stato emesso un atto di citazione con udienza di discussione fissata per il 12 e 13 aprile". Lo ha spiegato il procuratore regionale della Corte dei Conti, Paolo Evangelista, durante la conferenza stampa in vista dell'inaugurazione dell'anno giudiziario. " C'è stata già una prima udienza per una vicenda urbanistica - ha detto - e il procedimento è stato aggiornato con la discussione fissata per il 12 e 13 aprile". Evangelista ha sottolineato inoltre gli effetti della cosiddetta riforma Foti sulla responsabilità amministrativa. "Applicando la legge Foti - ha spiegato - qualora venga riconosciuta una grave condotta colposa, la condanna non potrà comunque superare il 30 per cento del danno o le due annualità di stipendio dei dipendenti citati in giudizio". Secondo il procuratore, i fascicoli aperti in ambito urbanistico riguardano "casi che hanno già consentito contestazioni anche in sede penale per singole fattispecie".