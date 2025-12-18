Giornale di Brescia
Corte d'Appello di Milano conferma 13 condanne per i saluti romani

MILANO, 18 DIC - La Corte d'Appello di Milano ha confermato 13 condanne a 4 mesi per militanti di estrema destra per manifestazione fascista per i saluti romani, il 29 aprile 2018, al corteo che si tiene ogni anno in memoria di Sergio Ramelli, esponente del Fronte della Gioventù ucciso da Avanguardia Operaia nel '75. Accolta la richiesta della sostituta pg Olimpia Bossi, che, sulla base della sentenza della Cassazione a Sezioni unite del 2024, ha spiegato che "queste manifestazioni con centinaia di persone, schierate come formazioni paramilitari, non sono meramente commemorative, ma rappresentano un pericolo per l'ordinamento costituzionale".

MILANO

