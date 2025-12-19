Giornale di Brescia
Corte d'Appello, apprezzabili i progressi dei genitori della famiglia nel bosco

CHIETI, 19 DIC - Nella sentenza con cui ha rigettato il ricorso dei genitori della famiglia nel bosco, la Corte d'Appello dell'Aquila ha confermato da un lato che ci fossero i presupposti per l'emissione dell'ordinanza di sospensione della genitorialità, ma al tempo stesso ha dato atto di tutta una serie di progressi che sono stati fatti concretamente dai genitori, ritenendoli "apprezzabili". È quanto si apprende a proposito del provvedimento con il quale i giudici hanno respinto il reclamo proposto dagli avvocati Marco Femminella e Danila Solinas. La decisione definitiva sulla vicenda è comunque rimessa al Tribunale per i minorenni dell'Aquila.

CHIETI

