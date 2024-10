Corte Conti E-R, sanità in equilibrio grazie al salvadanaio

BOLOGNA, 18 OTT - Il giudizio di parificazione del rendiconto della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio 2023 della Corte dei Conti "presenta tante luci ma anche alcune ombre". Lo ha detto il presidente della sezione di controllo della Corte dei Conti dell'Emilia-Romagna, Marcovalerio Pozzato, a margine della cerimonia al Circolo ufficiali di Bologna nel corso della quale viene presentata la relazione. "Ancora dal punto di vista sanitario è assicurato l'equilibrio finanziario ma solo grazie alla cosiddetta gestione straordinaria" e "alla convergenza di situazioni finanziarie fortunate". "Si riesce a far fronte alle spese del comparto salute grazie al salvadanaio, ai soldi messi nel porcellino e grazie alle risorse che ci sono nelle pieghe del bilancio". In particolare, "l'equilibrio di bilancio per la parte sanitaria è assicurato grazie al fatto che non ci sono oneri straordinari quest'anno, mentre lo scorso anno erano stati pagati e versati tutti gli oneri relativi al rinnovo del contratto collettivo nazionale 2019-2021. In più c'è stata un'importante cancellazione per quanto riguarda i debiti del comparto sanità e sono emerse sopravvenienze a carico di terzi, poste attive che possono essere riscosse dal comparto salute". Per il presidente Pozzato, tuttavia, "la grossa perplessità nasce dal fatto che tutti questi accadimenti è improbabile che si presentino" nuovamente.