Corte appello Roma, ok all'estradizione di Carla Zambelli in Brasile

ROMA, 26 MAR - La Corte d'appello di Roma si è espressa a favore della richiesta di estradizione avanzata dal Brasile per la deputata brasiliana Carla Zambelli, arrestata il 29 luglio scorso e attualmente detenuta nel carcere di Rebibbia. L'esponente del partito dell'ex presidente Jair Bolsonaro, che ha cittadinanza italiana, è stata condannata in Brasile a dieci anni per l'hackeraggio del sistema informatico del Consiglio nazionale di giustizia (Cnj). La decisione potrebbe essere impugnata in Cassazione dai difensori della Zambelli. "Esprimiamo soddisfazione per l'accurata ricostruzione, da parte della Corte d'Appello, delle numerose questioni giuridiche e soprattutto per la conferma dell'assoluta legalità dei procedimenti svoltisi in Brasile a carico della signora Zambelli", commenta l'avvocato Alessandro Gentiloni legale del Brasile.