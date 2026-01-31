Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Corte appello Caltanissetta, 'oggi Niscemi è la priorità dell'Italia

AA

CALTANISSETTA, 31 GEN - "Oggi Niscemi è la priorità dell'Italia". Lo ha detto la presidente della Corte d'appello di Caltanissetta, Domenica Motta, durante la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario del distretto Nisseno che include anche la Procura di Gela titolare dell'inchiesta sulla frana. La presidente Motta ha espresso "vicinanza e solidarietà ai cittadini di Niscemi".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
CALTANISSETTA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario