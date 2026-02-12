Corsi dei vigili del fuoco agli studenti per evitare altre Crans-Montana

ROMA, 12 FEB - "Come ministero dell'Istruzione e del Merito stiamo lavorando con l'aiuto dei Vigili del Fuoco sulle modalità per spiegare ai ragazzi come ci si comporti in occasioni di rischio e questo con l'obiettivo di formare gli studenti nel caso si trovino in situazioni di pericolo come accaduto la notte di Capodanno con la tragedia do Crans-Montana". Ad annunciarlo oggi, nel corso di un convegno sulla nuova Maturità organizzato da Fratelli d'Italia a Palazzo San Macuto, è stata la sottosegretaria all'Istruzione, Paola Frassinetti. "Tutti ci siamo posti delle domande di fronte ai video che hanno mostrato a Crans Montana i ragazzi che continuavano a filmare mentre nel locale La Constellation imperversavano le fiamme. Per questo stiamo ragionando con i Vigili del Fuoco - ha spiegato - per formare i ragazzi qualora si trovino in scenari di difficoltà e pericolo".