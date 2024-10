Corruzione: tra indagati anche referente di Musk in Italia

ROMA, 15 OTT - C'è anche Andrea Stroppa, classe '94, ritenuto, secondo quanto scrive la Gdf, il "referente di Elon Musk in Italia", tra le persone indagate dalla Procura di Roma nel procedimento che ha portato all'arresto del dg di Sogei, Paolino Iorio, e in cui si procede per corruzione e turbativa d'asta. In particolare, secondo quanto scrive la Gdf in una informativa citata nel decreto di perquisizione, il militare della Marina indagato, "nell'apprendere del progetto volto all'acquisizione da parte del Governo del sistema satellitare (Starlink ndr) realizzato e fornito da un noto gruppo statunitense, approfitta dello svolgimento presso il VI reparto di cui fa parte di una riunione sul tema per agganciare e contattare successivamente il referente italiano del Gruppo, Andrea Stroppa".