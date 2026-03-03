Corruzione in appalti strade a Roma, chiesto processo per 'Mister Asfalto'

ROMA, 03 MAR - Chiesto dalla Procura di Roma il rinvio a giudizio per l'imprenditore Mirko Pellegrini, noto come 'Mister Asfalto' coinvolto in una indagine con altre 37 fra persone fisiche e società, per corruzione in una serie di appalti per i lavori di manutenzione delle strade. Nel procedimento si contestano, a seconda delle posizioni, i reati di associazione per delinquere, corruzione, turbata libertà degli incanti, frode nelle pubbliche forniture, trasferimento fraudolento di valori e bancarotta fraudolenta. Secondo quanto ricostruito dalla Guardia di Finanza - coordinati dal sostituto procuratore Lorenzo Del Giudice - gli indagati avrebbero fatto capo a un unico gruppo imprenditoriale, attivo nel settore della manutenzione stradale, utilizzando una rete di società intestate a prestanome. Attraverso queste, e anche grazie a presunti accordi illeciti, avrebbero ottenuto appalti per il rifacimento di arterie stradali strategiche,