Corruzione, 4 arresti a Reggio Calabria, 2 sono dipendenti del Comune

REGGIO CALABRIA, 19 MAG - Quattro persone sono state arrestate per corruzione a Reggio Calabria. Si tratta di due dipendenti dell'ufficio tecnico del Comune e di due imprenditori. Il blitz è avvenuto questa mattina quando gli agenti della squadra mobile hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip su richiesta del procuratore Giuseppe Borrelli. Un dipendente pubblico è stato portato in carcere mentre per gli altri tre indagati il giudice per le indagini preliminari ha disposto gli arresti domiciliari. Gli episodi riguardano la gestione degli appalti pubblici e il rilascio di autorizzazioni agli imprenditori reggini coinvolti che sono amministratori di due società sequestrate. I dettagli dell'inchiesta saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle ore 12 in questura a Reggio Calabria.