Corona interrogato dopo la denuncia di Signorini, 'parlerò a ruota'

MILANO, 23 DIC - "Se mi fate fare l'interrogatorio ... tanto sapete che parlo a ruota ... parlerò anche dell'interrogatorio. Faccio conferenza stampa". Lo ha detto a telecamere, fotografi e cronisti Fabrizio Corona arrivando, in ritardo di mezz'ora, al quarto piano del Palazzo di Giustizia milanese per l'interrogatorio, da lui richiesto, nell'inchiesta che lo vede indagato per revenge porn, sulla base della denuncia del giornalista e conduttore tv Alfonso Signorini. Una querela presentata dopo che nei giorni scorsi l'ex "re dei paparazzi", attraverso il suo format 'Falsissimo', ha accusato, in sostanza, Signorini di aver portato avanti un "sistema" di favori sessuali richiesti - questa la versione dell'ex agente fotografico - ad alcuni partecipanti del Grande Fratello o a chi aspirava ad entrare nella ormai famosa "casa". Corona, assistito nell'interrogatorio davanti ai pm dall'avvocata Cristina Morrone, ha trasmesso ieri sera una seconda puntata in cui era presente l'ex concorrente del GF Vip, edizione 2021-2022, Antonio Medugno, modello e tik toker, il quale, in sostanza, nel programma dell'ex agente fotografico ha parlato di presunti abusi che avrebbe subito da parte del conduttore tv. Con l'analisi dei dispositivi informatici e i sequestri probatori nelle perquisizioni di sabato a carico di Corona, gli investigatori della Polizia e della Polizia postale, coordinati dall'aggiunta Letizia Mannella e dal pm Alessandro Gobbis, hanno acquisito anche altre foto e video non ancora mandati in onda nel suo programma su YouTube. L'obiettivo di Corona stavolta è trasformare l'ennesima inchiesta nei suoi confronti in qualcos'altro, che lui, così dice, vuole contribuire a svelare e che chiama il "me too italiano".