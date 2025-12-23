Corona 'ho fatto i nomi ai pm, sono pronte due denunce contro Signorini'

MILANO, 23 DIC - "Ho fatto i nomi oggi ai pm. Ho la mail aperta e abbiamo un sacco di segnalazioni. Anche a verbale ho parlato del 'sistema Signorini'. Tre minuti ho parlato del revenge porn e un'ora di Alfonso Signorini, di tutti i suoi giri e di tutte le sue amicizie. Ho più di cento testimonianze e sono già pronte due denunce contro di lui". Lo ha spiegato ai cronisti Fabrizio Corona, al termine dell'interrogatorio, di meno di un'ora e mezza, in Procura a Milano nell'inchiesta che lo vede indagato per revenge porn, ma che parte dalla sua trasmissione 'Falsissimo' in cui ha parlato di un "sistema" di favori sessuali richiesti dal giornalista e conduttore tv - questa la versione dell'ex agente fotografico - ad alcuni partecipanti del Grande Fratello o a chi aspirava ad entrare nella ormai famosa "casa". "Due denunce devono essere depositate, entrambe entro questa settimana. Medugno depositerà domani o dopodomani e poi c'è un altro che non vi dico", ha aggiunto Corona, che aveva già scritto che l'ex concorrente del GF Vip Medugno aveva denunciato Signorini per violenza sessuale e tentata estorsione. "Se gli prendono il cellulare a Signorini trovano Sodoma e Gomorra", ha aggiunto l'ex 're dei paparazzi'.