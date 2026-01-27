Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Corona accusato di diffamazione, Lorenzo Pellegrini chiede 100mila euro

AA

ROMA, 27 GEN - Il calciatore della Roma, Lorenzo Pellegrini, ha chiesto un risarcimento di almeno 100mila euro nei confronti di Fabrizio Corona nel processo che lo vede accusato di diffamazione. La richiesta è contenuta nella costituzione di parte civile depositata oggi al gup dal legale del calciatore, Federico Olivo. La vicenda, che coinvolge anche una escort, è legata ad una intervista alla ragazza, pubblicata da Corona sul sito dillingernews.it in cui la 25enne ha accusato falsamente di stalking il centrocampista giallorosso. Alla donna è contestata la calunnia. Il procedimento è stato aggiornato al prossimo 17 marzo.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario