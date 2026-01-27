Corona accusato di diffamazione, Lorenzo Pellegrini chiede 100mila euro

ROMA, 27 GEN - Il calciatore della Roma, Lorenzo Pellegrini, ha chiesto un risarcimento di almeno 100mila euro nei confronti di Fabrizio Corona nel processo che lo vede accusato di diffamazione. La richiesta è contenuta nella costituzione di parte civile depositata oggi al gup dal legale del calciatore, Federico Olivo. La vicenda, che coinvolge anche una escort, è legata ad una intervista alla ragazza, pubblicata da Corona sul sito dillingernews.it in cui la 25enne ha accusato falsamente di stalking il centrocampista giallorosso. Alla donna è contestata la calunnia. Il procedimento è stato aggiornato al prossimo 17 marzo.