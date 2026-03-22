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Coro a Pontida contro Salvini, 'molla la camicia verde, vergogna'

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MILANO, 22 MAR - "Molla la camicia verde, vergogna". È la frase che hanno urlato a Matteo Salvini alcuni militanti del Partito popolare per il Nord, promosso da Roberto Castelli. Infatti il leader della Lega si è presentato ai funerali di Umberto Bossi, indossando una camicia verde. Mentre Salvini saliva i gradini della abbazia poi alcuni militanti presenti in piazza hanno scandito cori, "Bossi, Bossi". Qualcuno ha urlato anche "vergogna".

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