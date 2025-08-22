Giornale di Brescia
Corea Nord, 'il Sud ha sparato colpi di avvertimento a confine'

epa12038067 An undated handout photo made available by the Republic of Korea Army shows soldiers preparing to fire a K105A1 wheeled self-propelled howitzer toward the sea off Goseong, Gangwon Province, northeastern South Korea (issued 18 April 2025), as the Army's 22nd Infantry Division conducts a two-day nighttime live-fire drill from 16 April 2025. EPA/ROK ARMY / HANDOUT SOUTH KOREA OUTHANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES
SEUL, 23 AGO - La Corea del Nord ha accusato il Sud di aver sparato colpi di avvertimento contro le sue truppe vicino al confine, affermando che ciò rischia di aumentare la tensione a livelli "incontrollabili". Lo scontro è avvenuto martedì, mentre i soldati nordcoreani stavano lavorando per sigillare definitivamente il confine fortemente fortificato che divide la penisola, ha riferito l'agenzia di stampa statale Kcna, citando una dichiarazione del Tenente Generale dell'Esercito Ko Jong Chol

  3. Ricarica la pagina se necessario