Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Corea del Nord, 'testati due nuovi missili di difesa aerea'

epa10857841 People watch a news segment on North Korea, at a station in Seoul, South Korea, 13 September 2023. According to South Korea's Joint Chiefs of Staff (JCS), North Korea launched two ballistic missiles toward the East Sea amid North Korean leader Kim Jong-un's visit to Russsia. EPA/JEON HEON-KYUN
epa10857841 People watch a news segment on North Korea, at a station in Seoul, South Korea, 13 September 2023. According to South Korea's Joint Chiefs of Staff (JCS), North Korea launched two ballistic missiles toward the East Sea amid North Korean leader Kim Jong-un's visit to Russsia. EPA/JEON HEON-KYUN
AA

SEUL, 24 AGO - Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha supervisionato sabato il lancio di prova di due "nuovi" missili antiaerei. Lo ha annunciato l'agenzia di stampa nordcoreana Kcna, dopo che Pyongyang ha accusato Seul di aver aggravato le tensioni lungo il confine. I lanci hanno dimostrato che questi nuovi sistemi antimissile nordcoreani hanno "capacità di combattimento superiori", ha riferito Kcna.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
SEUL

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario