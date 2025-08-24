Corea del Nord, 'testati due nuovi missili di difesa aerea'
epa10857841 People watch a news segment on North Korea, at a station in Seoul, South Korea, 13 September 2023. According to South Korea's Joint Chiefs of Staff (JCS), North Korea launched two ballistic missiles toward the East Sea amid North Korean leader Kim Jong-un's visit to Russsia. EPA/JEON HEON-KYUN
SEUL, 24 AGO - Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha supervisionato sabato il lancio di prova di due "nuovi" missili antiaerei. Lo ha annunciato l'agenzia di stampa nordcoreana Kcna, dopo che Pyongyang ha accusato Seul di aver aggravato le tensioni lungo il confine. I lanci hanno dimostrato che questi nuovi sistemi antimissile nordcoreani hanno "capacità di combattimento superiori", ha riferito Kcna.
