Corea del Nord, 'testati due nuovi missili di difesa aerea'

SEUL, 24 AGO - Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha supervisionato sabato il lancio di prova di due "nuovi" missili antiaerei. Lo ha annunciato l'agenzia di stampa nordcoreana Kcna, dopo che Pyongyang ha accusato Seul di aver aggravato le tensioni lungo il confine. I lanci hanno dimostrato che questi nuovi sistemi antimissile nordcoreani hanno "capacità di combattimento superiori", ha riferito Kcna.