Corea del Nord:Kim visita nave da guerra da 5mila tonnellate
epa12434038 A photo released by the official North Korean Central News Agency (KCNA) shows North Korean leader Kim Jong Un (R) saluting sailors during a visit to the 'Choe Hyon' naval detroyer of the Navy of the Korean People's Army, as part of the Defence Development-2025 military hardware exhibition, at an undisclosed location in North Korea, 05 October 2025 (issued 06 October 2025). EPA/KCNA EDITORIAL USE ONLY
(ANSA-AFP) - SEOULNADEURI, 06 OTT - Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha visitato una delle navi da guerra del Paese, affermando che il cacciatorpediniere da 5.000 tonnellate dovrebbe "punire le provocazioni del nemico", hanno riferito lunedì i media statali. Il Choe Hyon è uno dei due cacciatorpediniere da 5.000 tonnellate nell'arsenale nordcoreano, entrambi varati quest'anno per potenziare le capacità navali del Paese. La nave da guerra "è una chiara dimostrazione dello sviluppo delle forze armate", ha dichiarato Kim durante la sua visita, secondo l'agenzia di stampa statale KCNA. (ANSA-AFP).
