Corea del Nord:Kim visita nave da guerra da 5mila tonnellate

(ANSA-AFP) - SEOULNADEURI, 06 OTT - Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha visitato una delle navi da guerra del Paese, affermando che il cacciatorpediniere da 5.000 tonnellate dovrebbe "punire le provocazioni del nemico", hanno riferito lunedì i media statali. Il Choe Hyon è uno dei due cacciatorpediniere da 5.000 tonnellate nell'arsenale nordcoreano, entrambi varati quest'anno per potenziare le capacità navali del Paese. La nave da guerra "è una chiara dimostrazione dello sviluppo delle forze armate", ha dichiarato Kim durante la sua visita, secondo l'agenzia di stampa statale KCNA. (ANSA-AFP).