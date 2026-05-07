Coppia ricercata dal 2023 per tratta di esseri umani arrestata a Sassari

SASSARI, 07 MAG - Un uomo e una donna nigeriani, marito e moglie, sono stati arrestati a Sassari dai carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale: erano ricercati dal 2023 per tratta di esseri umani, per fatti commessi in Sardegna tra il 2013 e il 2017. Accusa diventata condanna definitiva della Corte d'appello di Sassari il mese scorso. L'uomo deve scontare una pena di 19 anni di carcere, la donna una condanna a 12 anni di reclusione. Sono stati arrestati in un appartamento del centro storico di Sassari, dove l'uomo, all'arrivo dei militari dell'Arma, si era nascosto all'interno di un armadio per cercare di sfuggire alla cattura. Le indagini dei carabinieri hanno accertato che i due coniugi erano a capo di un gruppo criminale che si occupava di trasferire tra il 2013 e il 2017 più persone provenienti dalla Nigeria, approfittando del loro stato di vulnerabilità, attraversando la Libia e giungendo sino a Porto Torres e Sassari, ponendo le vittime in grave pericolo per la vita o l'integrità fisica.