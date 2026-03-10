Coppia iraniana a Torino, bloccati da un anno senza permesso soggiorno

TORINO, 10 MAR - "Noi non siamo rifugiati. Siamo persone che hanno studiato in Italia, che lavorano e contribuiscono alla società italiana con il proprio lavoro e pagando regolarmente le tasse. Chiediamo soltanto di poter vivere una vita normale e dignitosa insieme alla nostra famiglia. Purtroppo, fino ad oggi non abbiamo ricevuto alcuna risposta chiara dalle istituzioni competenti". È l'appello di Mohsen K., ingegnere informatico iraniano che dal 2019 vive a Torino, dove si è laureato e ha trovato lavoro nel settore dell'Information technology. "Circa un anno e mezzo fa - racconta - ho fatto venire legalmente in Italia mia moglie (anche lei ingegnere) e nostro figlio di quattro anni attraverso la procedura di ricongiungimento familiare. Abbiamo presentato la richiesta di permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare, ma dopo più di un anno la nostra pratica risulta ancora 'in lavorazione' e non abbiamo ricevuto alcuna comunicazione o aggiornamento dalla Questura". "In questo periodo - spiega - ho fatto tutto il possibile per ottenere informazioni" e "tre mesi fa ho perfino incaricato un avvocato per seguire la situazione". Vista "l'assenza del permesso di soggiorno", sua moglie "non può lavorare né studiare. Non può aprire un conto bancario e, dal giorno del suo arrivo in Italia, è costretta a utilizzare il mio conto personale". "Già prima delle tensioni - spiega - e del rischio di guerra tra Iran e Stati Uniti, mia moglie sperava di poter tornare per un breve periodo in Iran per vedere i suoi genitori. Tuttavia, a causa della chiusura della sezione visti del consolato italiano in Iran e dell'assenza del permesso di soggiorno, questo viaggio non è stato possibile. Da allora vive con la paura e la tristezza di non sapere se potrà rivedere i suoi genitori. Inoltre non può viaggiare in nessun altro Paese e, di fatto, non può spostarsi nemmeno all'interno dell'Europa per nessun motivo".