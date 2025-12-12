Coppia dona 25mila euro per 2 borse di studio a palestinesi

PAVIA, 12 DIC - "Finanziare le borse Iupals ci è sembrato un modo concreto per dare un segno di speranza per il futuro del popolo palestinese". Con queste parole, una coppia bergamasca ha donato all'Università di Pavia una somma di 25 mila euro, destinata alle iniziative accademiche a sostegno della Palestina. Tra queste, vi è anche il progetto "Italian Universities for Palestinian Students" (Iupals) promosso dalla Conferenza dei rettori delle Università Italiane. Nei giorni scorsi i coniugi hanno contattato il nuovo rettore dell'Ateneo pavese, Alessandro Reali, manifestando il desiderio di contribuire al finanziamento di una borsa di studio. Con il loro benestare, la donazione è stata suddivisa in due quote, offrendo a due studenti l'opportunità di raggiungere un ambiente sicuro e riprendere il proprio percorso formativo. Così ripartiti, i fondi copriranno l'alloggio e parte delle spese vive. Le borse donate dalla coppia sono già state assegnate a due dei quattro giovani palestinesi accolti a Pavia il 26 novembre scorso, con l'ultima evacuazione da Gaza. I nuovi arrivati frequenteranno i corsi di laurea magistrale in lingua inglese "Computer Engineering" ed "Economics, Development and Innovation". "Come abbiamo ricordato in occasione dell'arrivo dei primi studenti palestinesi a Pavia - dichiara il rettore Alessandro Reali - un valore assolutamente fondamentale per l'Università è la libertà: di insegnamento, di ricerca, di pensiero, di parola e di confronto, sempre nel rispetto reciproco. Non possiamo che ringraziare i donatori di questa doppia borsa di studio per il loro gesto generoso e significativo, che supera confini geografici e culturali per restituire ciò che di più prezioso esiste: la speranza. In Europa come in Palestina, c'è bisogno di giovani preparati, capaci di contribuire alla ricostruzione mettendo a frutto conoscenze e competenze maturate anche grazie a programmi di mobilità, di cooperazione e di solidarietà internazionale".