Coppia belga si sposa nel Fermano e invita tutto il paese

MONTELPARO, 27 GIU - Non capita tutti i giorni di imbattersi in una coppia di promessi sposi che decide di invitare alle nozze tutti i cittadini di un paese. E' quanto, invece, capitato a Montelparo, in provincia di Fermo, borgo di poco più di 700 abitanti, dove sabato prossimo i giovani Laure e Bert, originari del Belgio, si uniranno in matrimonio nella chiesa di San Michele Arcangelo con successivo aperitivo. Proprio al rinfresco, i genitori della futura sposa hanno invitato tutti i montelparesi. Un modo davvero gentile per ringraziare Montelparo, paese in cui la famiglia di Laure ha acquistato, anni fa, una casa dove vive regolarmente alternandosi con quella in Belgio. "Cari montelparesi, siamo Isabel e Andy dal Belgio. Nostra figlia - il messaggio postato su Facebook dai genitori di Laure - si sposa sabato 29 giugno nella chiesa di San Michele Arcangelo. Dopo la cerimonia (intorno alle 17) è previsto un aperitivo sul piazzale della chiesa, a cui tutti i montelparesi sono invitati. Speriamo di vedervi allora". L'invito sta riscuotendo un gran successo tra i residenti del piccolo comune nell'entroterra fermano. Anche il sindaco Marino Screpanti si è detto pronto a partecipare al rinfresco dopo un invito che è stato percepito dalla comunità locale come gesto di grande cortesia ma anche come attestato di riconoscenza, esempio di integrazione e testimonianza del fatto che le bellezze del Fermano fanno innamorare tanti stranieri, soprattutto del Nord Europa, che scelgono i piccoli borghi per trasferirsi, vivere e celebrare eventi importanti come un matrimonio. Dunque anche Montelparo si unisce alla lista dei comuni "wedding destination" del Fermano, capeggiata da Petritoli.