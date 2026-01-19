Copenaghen e Nuuk propongono una missione Nato in Groenlandia

COPENAGHEN, 19 GEN - Danimarca e Groenlandia hanno proposto la creazione di una missione di monitoraggio della Nato in Groenlandia. Lo ha annunciato il ministro della Difesa danese Troels Lund Poulsen dopo un incontro con il segretario generale dell'Alleanza, Mark Rutte. "L'abbiamo proposta noi, il segretario generale ne ha preso atto e credo che ora potremo, auspicabilmente, ottenere un quadro che ne definisca l'attuazione", ha dichiarato il ministro alla televisione danese, alla presenza della ministra degli Esteri della Groenlandia, Vivian Motzfeldt.