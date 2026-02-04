Controllore fuori servizio aggredito da due passeggeri a Imperia

IMPERIA, 04 FEB - Un controllore dell'azienda di trasporto pubblico Riviera Trasporti fuori servizio è stato aggredito a schiaffi e pugni a Imperia da due uomini, che il giorno prima aveva fatto scendere dall'autobus perché senza biglietto. La polizia intervenuta sul posto è riuscita al momento a individuare solo uno dei due aggressori, che tra l'altro è stato trovato in possesso di modiche quantità di droga, denunciandolo per violenza, minaccia a pubblico ufficiale e detenzione di stupefacenti. L'altro è riuscito ad allontanarsi, mentre il secondo è stato portato in caserma. A incastrarlo ci sono le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti in zona.