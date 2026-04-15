Controlli di polizia a Rogoredo, sospesa la circolazione ferroviaria

MILANO, 15 APR - Una serie di controlli interforze nei dintorni della stazione di Rogoredo, a Milano, hanno causato un temporaneo stop alla circolazione ferroviaria nella zona Sud di Milano. Secondo quanto si è appreso da Trenord alcuni treni hanno anche fatto scendere i passeggeri: "Per consentire un intervento delle forze dell'ordine nella stazione di Rogoredo sono state pianificate delle variazioni al servizio". Nella zona, infatti, è in corso un servizio di controllo coordinato del territorio, di quelli che coinvolgono volta per volta le varie aree del capoluogo lombardo. Secondo quanto precisato da Questura e Polfer è in atto dalle 12.30 e terminerà nel pomeriggio, coinvolgendo l'area verde (il cosiddetto 'Boschetto della droga'), la stazione e ferroviaria e il quartiere dell'estrema periferia Sud-Est. Lo stop, di una trentina di minuti, si è reso necessario per scongiurare rischi di investimento in caso di fuga dei tossicodipendenti che a decine frequentano l'area e in caso di inseguimento degli spacciatori.