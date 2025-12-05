Controlli dei Nas e Adm in 73 shisha bar, 14 denunce

ROMA, 05 DIC - Controlli dei carabinieri dei Nuclei Antisofisticazioni e Sanità (Nas) e dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Adm) compiuti in tutta Italia in 73 shisha bar, locali in cui viene effettuata la vendita e il consumo di melassa per narghilè e tabacco per pipa ad acqua, hanno portato alla denuncia all'autorità amministrativa di 14 persone e al sequestro di 22 chili di tabacco, 17 chili di melassa per narghilè e 44 narghilè e varie confezioni di bocchini. L'operazione ha accertato varie violazioni, soprattutto per il mancato possesso da parte dei titolari del cosiddetto "patentino speciale", ossia dell'autorizzazione alla vendita e al consumo.