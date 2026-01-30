Giornale di Brescia
++ Controlli con metal detector davanti scuola di Abanoub Youssef ++

LA SPEZIA, 30 GEN - Primi controlli con i metal detector portatili e le unità cinofile davanti all'istituto Einaudi-Chiodo della Spezia dove due settimane fà è stato accoltellato a morte da un compagno di scuola Abanoub 'Aba' Youssef, 18 anni, studente italiano di origini egiziane. Prima del suono della campanella Carabinieri e polizia con i metaldetector mobili e le unità cinofile hanno eseguito i controlli sugli studenti. E' stato il Comitato per l'ordine e la sicurezza presieduto dal prefetto della Spezia a decidere di effettuare controlli davanti alle scuole, per evitare che possano essere introdotti a scuola coltelli e in genere armi bianche.

