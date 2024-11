Controlli a tappeto in metro Roma, quattro arresti e due denunce

In un'immagine diffusa dalla Polizia di Stato il 3 gennaio 2024, un momento del servizio ad “Alto Impatto” che si e' svolto nella mattinata di ieri a San Basilio, e che ha visto impegnati gli agenti del competente Distretto di PS in collaborazione con gli uomini del Reparto Cinofili dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e del Reparto Prevenzione Crimine Lazio. Nel corso del servizio i poliziotti hanno effettuato controlli presso la Stazione Metropolitana linea B alla fermata “Ponte Mammolo” e nel quartiere “Casal dè Pazzi”. Identificate 187 persone. Sottoposto ad ispezione amministrativa un esercizio commerciale. Elevate sanzioni per oltre 3000 euro. ANSA/ POLIZIA DI STATO +++ ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING +++ NPK +++