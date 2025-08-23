Giornale di Brescia
Controesodo: bollino nero in A4, 7km coda al Lisert Trieste

TRIESTE, 23 AGO - Code lunghe fino a 7 chilometri si sono verificate oggi alla barriera autostradale del Lisert, in A4, in uscita da Trieste. E' il controesodo del fine settimana da bollino nero in Autostrada Alto Adriatico. Anche in A23 si sono formate code per i turisti austriaci e tedeschi diretti alle località turistiche o, al contrario, che rientrano verso i rispettivi Paesi. Come sempre, oggi i mezzi pesanti non posso transitare.

