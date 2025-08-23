Controesodo, 6 km di coda sull'A10 dalla Francia a Ventimiglia

VENTIMIGLIA, 23 AGO - Sei chilometri circa di coda si segnalano sull'A10 dal confine con la Francia - ma in realtà già da Mentone - alla Barriera autostradale di Ventimiglia, per questo secondo fine settimana di controesodo. Incolonnamenti di due chilometri si registrano anche sull'opposta corsia di marcia, ovvero da Bordighera verso il confine. Code anche in A26 tra il bivio A26/10 e Masone e Tra Ovada e bivio A26/A10. In A10 rallentamenti per traffico intenso tra Arenzano e il bivio A10/A26.