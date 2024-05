Contro massaggi abusivi una Spa 'professionale' in spiaggia

BIBIONE (VENEZIA), 29 MAG - Il primo giugno debutta a Bibione (Venezia) la prima Spa che permetterà di ricevere un massaggio professionale direttamente in spiaggia, in totale privacy e sicurezza. Si tratta di una risposta delle società locali al proliferare dei massaggi abusivi. Dal proprio ombrellone, basteranno pochi passi sulla sabbia per raggiungere l'oasi del benessere - realizzata davanti al centro termale della località - e trovare un team qualificato pronto ad eseguire il massaggio desiderato. Il personale è formato nel centro termale, promotore insieme a Bibione Spiaggia di questo nuovo servizio all'insegna della sicurezza. "Un aspetto da non trascurare - ricordano gli ideatori - visto che ogni estate ritornano in primo piano i rischi che si possono correre sotto l'ombrellone quando si ricerca un massaggio estetico con operatori non qualificati". Alla Spa si potrà scegliere tra il massaggio rilassante e decontratturante fino al thailandese eseguito sul tatami, sempre accompagnati dai rituali tipici. "I desideri delle persone evolvono - confermano dalla direzione di Bibione Thermae -, la richiesta di benessere, di alta qualità è in costante crescita e questa è una risposta qualificata, che ben rappresenta l'idea di accoglienza e professionalità, che contraddistingue la ricettività di Bibione. Da quest'anno, ci si potrà ritagliare un'ora per sé anche senza allontanarsi dalla spiaggia, con la certezza di ricevere un massaggio professionale in un ambiente esclusivo".