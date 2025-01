Contro le armi controlli con metal detector in scuola a Napoli

NAPOLI, 23 GEN - Metal detector e cani antidroga all'ingresso della scuola, per controllare gli zaini, i giubbotti e altri accessori dei ragazzi. E' accaduto ieri mattina nell'istituto tecnico tecnologico Marie Curie del quartiere Ponticelli, alla periferia di Napoli: gli agenti del locale commissariato - racconta oggi il quotidiano Il Mattino - si sono presentati a sorpresa alle 8, prima dell'inizio delle lezioni, accogliendo l'appello che la dirigente scolastica Valeria Pirone stava lanciando da tempo e aveva ribadito qualche giorno fa dalle colonne dello stesso giornale. L'intervento dei poliziotti è stato accolto con soddisfazione sia dai genitori che dal corpo insegnante, dopo i numerosi episodi, nei mesi scorsi, di ragazzi trovati in possesso di armi da taglio. Un'emergenza che aveva spinto la preside Pirone a chiedere più volte l'impiego dei metal detector. "Gli stessi ragazzi - commenta la dirigente scolastica - sono stati contenti della visita degli agenti. Per loro e per noi ha significato la presenza concreta dello Stato". Pirone ha scritto al prefetto Michele di Bari e al questore Maurizio Agricola per ringraziarli dell'intervento di ieri: "La nostra scuola opera in un territorio notoriamente a rischio di devianza sociale, con frequenti episodi di violenza. Interventi come questo aiutano la scuola nell'azione di contrasto ad ogni forma di illegalità". I controlli della polizia di ieri mattina non resteranno un episodio isolato, conclude la preside: "Ho chiesto loro di tornare a sorpresa durante le attività didattiche, per effettuare controlli anche nei bagni a metà giornata".