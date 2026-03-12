Giornale di Brescia
Contro Cpr azione antagonista negli uffici dell'Asl a Torino

TORINO, 12 MAR - Blitz di un gruppo di antagonisti questa mattina nella sede dell'Asl di via San Secondo, a Torino. Alcuni attivisti sono entrati negli uffici e hanno imbrattato i muri con vernice nera scrivendo 'Asl tortura' lanciando inoltre volantini con la scritta 'Asl complice'. L'azione rientra nella campagna di protesta contro i Cpr (Centri di permanenza per il rimpatrio). Non è la prima volta che la sede sanitaria torinese viene presa di mira. Già lo scorso novembre, una decina di attivisti aveva fatto irruzione negli stessi uffici, imbrattando i muri ed esponendo uno striscione dalle finestre contro i centri di permanenza per il rimpatrio.

