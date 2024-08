Continua superamento soglia presenza ozono in aria a Trieste

TRIESTE, 14 AGO - Persistono nel territorio del Comune di Trieste le alte concentrazioni di ozono atmosferico e ARPA-FVG prevede persisteranno ancora sino a sabato 17 agosto compreso, confermando il superamento della soglia di attenzione (120 microgr/mc). Il Comune ha dunque invitato la cittadinanza e in particolare le fasce più sensibili della popolazione, a continuare ad adottare le precauzioni per limitare l'esposizione all' inquinante. I consigli alla cittadinanza, secondo le indicazioni dell'azienda sanitaria triestina, per concentrazioni superiori a 240 microgrammi per metro cubo sono: è opportuno che i soggetti a rischio (asmatici e persone con patologie polmonari e cardiologiche, e in generale bambini, anziani e chi svolge intensa attività fisica all'esterno) trascorrano le ore più calde e di maggiore insolazione della giornata in abitazione, evitando intensa attività fisica all'aperto. Per concentrazioni più basse è opportuno evitare attività fisica media ed esposizione in alcune ore. E' consigliata una alimentazione ricca di antiossidanti (agrumi e frutta in genere, peperoni, pomodori, verdura a foglia verde, germogli di grano e di soia, olio crudo di oliva, di mais, uova, verdure fresche, pesce, tonno, molluschi, legumi.