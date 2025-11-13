Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Continua la fase calda e soleggiata, dal weekend temporali

AA

ROMA, 13 NOV - Continua una fase calda e soleggiata grazie alla stabilità dell'alta pressione con temperature tra i 5-10°C oltre la media del periodo, specie in montagna. E' quanto ribadisce Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it. "In pianura - afferma - la colonnina di mercurio segnerà 4 o 5 gradi oltre la media a causa dell'inversione termica: farà più caldo in montagna che in pianura, con l'aria fredda che ristagnerà nei fondovalle a causa della maggiore pesantezza". Al momento, non si intravedono masse d'aria fredda in arrivo ma è comunque in arrivo una nuova perturbazione che durante il weekend porterà rovesci e temporali al Nord e in Toscana, mentre sul resto dell'Italia persisterà il bel tempo. Nel dettaglio: - Giovedì 13. Al Nord: soleggiato salvo locali nebbie notturne e pioviggine in Liguria e sul triestino. Al Centro: sereno o poco nuvoloso, locali nebbie o foschie nei fondovalle. Al Sud: soleggiato e mite per il periodo. - Venerdì 14. Al Nord: sole, alcune nebbie al mattino; peggiora in Liguria dal pomeriggio e poi sul Piemonte. Al Centro: sereno, isolate nebbie o foschie nei fondovalle. Al Sud: soleggiato e mite. - Sabato 15. Al Nord: piogge sparse al Nord-Ovest, nubi altrove. Al Centro: in prevalenza stabile. Al Sud: soleggiato e mite. Tendenza: domenica di maltempo al Nord e sull'alta Toscana; soleggiato e caldo per il periodo altrove.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario