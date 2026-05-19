Contestazioni e scontri alla commemorazione di Grilz a Trieste

TRIESTE, 19 MAG - Scontri tra manifestanti si sono verificati nel tardo pomeriggio a Trieste in occasione di una commemorazione per la morte di Almerigo Grilz davanti all'ex sede del Fronte della gioventù, in via Paduina nei pressi di viale Venti settembre. Secondo una ricostruzione, un gruppo di antagonisti che manifestava il proprio dissenso per la cerimonia è entrato in contatto con i partecipanti. Nel parapiglia sono stati lanciati anche tavolini e sedie dei bar. Un giornalista è rimasto ferito. Presente la polizia in tenuta antisommossa che è intervenuta con gli scudi per separare le due fazioni e contenerle. Indagini della Digos in corso. Presente anche un reparto dei carabinieri. Durante la commemorazione di Grilz alcuni partecipanti si sono schierati in fila con il saluto romano.