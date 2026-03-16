Contestato all'agente Cinturrino anche l'omicidio premeditato

MILANO, 16 MAR - La Procura di Milano contesta al poliziotto Carmelo Cinturrino oltre 30 capi di imputazione, tra cui l'omicidio di Abderrahim Mansouri del 26 gennaio nel bosco di Rogoredo, ora anche con "l'aggravante della premeditazione". Tra le accuse al 41enne ci sono anche sequestro di persona, detenzione e spaccio di droga, estorsione, concussione, percosse, arresto illegale, calunnia, falso, depistaggio e rapina. Sono 43 in totale i capi di imputazione a carico dell'assistente capo e degli altri sei poliziotti indagati, da quanto emerge dalla richiesta di incidente probatorio del pm Giovanni Tarzia.