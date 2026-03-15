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Conte, venerdì a Roma evento M5S per il no al referendum

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ROMA, 15 MAR - "Ci siamo quasi, la prossima sarà l'ultima della campagna referendaria e allora abbiamo organizzato per venerdì prossimo 20 un incontro: ci ritroviamo tutti a Roma al Palazzo dei Congressi alle 17 per ribadire tutti insieme le ragioni del No": ad annunciarlo il leader del M5s Giuseppe Conte con un video su Fb. "Vi aspettiamo per confrontarci sui veri contributi di questa riforma, dobbiamo fermarli, dobbiamo votare tutti insieme No", aggiunge. "Avremo tantissimi ospiti, ci saranno: Gustavo Zagrebelsky, Enrico Grosso, Marco Travaglio, Andrea Scanzi, Gianrico Carofiglio, e ovviamente ci sarà Roberto Scarpinato, Federico Cafiero De Raho, Giuseppe Antoci e avremo anche contributi di tantissimi esponenti del mondo della cultura dello spettacolo del cinema e anche intellettuali come Enzo Iacchetti, Ficarra e Picone, Neri Marcorè, Elio Germano, Pif, Stefano Sarcinelli, Francesco Paoloantoni e alti ancora", conclude Conte.

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