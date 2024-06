Conte, un'assemblea costituente per migliorare le regole M5s

ROMA, 11 GIU - Credo sia venuto il momento di costruire una grande assemblea collettiva, "un'assemblea costituente", con la partecipazione di tutti gli iscritti, in presenza e da remoto: questo il ragionamento fatto dal leader M5s Giuseppe Conte all'assemblea congiunta dei parlamentari in corso alla Camera. "Sarà questa la sede - ha detto il presidente pentastellato - per discutere insieme del miglioramento delle regole e per definire le modifiche che riterremo necessarie".