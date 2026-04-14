Conte, tutti in piazza per la pace, anche con altre opposizioni

ROMA, 14 APR - "Ci stavamo già lavorando e raccogliamo l'invito anche delle altre forze di opposizione: ci ritroveremo tutti insieme unitariamente in piazza per dire no alla politica vergognosa di questo governo". Lo ha annunciato il leader del M5s Giuseppe Conte nell'Aula della Camera. Ieri la segretaria del Pd Elly Schlein aveva preannunciato una piazza per la pace.