Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Conte, sulla Palestina Meloni non può cancellare la storia

AA

Meloni? "Non è che uno può raccontare una realtà diversa da quelli che sono i fatti storici a cui abbiamo assistito" e dalle "posizioni ufficiali" assunte dal governo. "Meloni può raccontare quello che vuole ma non può cancellare la storia: il fatto che l'Italia non abbia fatto nulla e poteva avere sicuramente un ruolo per contribuire a impedire il genocidio è la storia". Lo ha detto il leader del M5s Giuseppe Conte dopo l'incontro con Abu Mazen. "Credo che la priorità oggi sia tenere i riflettori accesi sulla questione palestinese e soprattutto avviare finalmente questo processo di pacificazione a Gaza senza abbassare la guardia su quello che sta succedendo in Cisgiordania", ha aggiunto. "Lì le aggressioni violente e le occupazioni abusive continuano tutti i giorni. Quindi dobbiamo continuare a considerare la popolazione palestinese assolutamente in modo unitario, che sia Gaza, che sia Cisgiordania, che sia Gerusalemme est e dobbiamo continuare a tutelare il diritto della popolazione palestinese all'esistenza all'autodeterminazione", ha concludo.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario