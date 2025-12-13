Conte, sulla Palestina Meloni non può cancellare la storia

Meloni? "Non è che uno può raccontare una realtà diversa da quelli che sono i fatti storici a cui abbiamo assistito" e dalle "posizioni ufficiali" assunte dal governo. "Meloni può raccontare quello che vuole ma non può cancellare la storia: il fatto che l'Italia non abbia fatto nulla e poteva avere sicuramente un ruolo per contribuire a impedire il genocidio è la storia". Lo ha detto il leader del M5s Giuseppe Conte dopo l'incontro con Abu Mazen. "Credo che la priorità oggi sia tenere i riflettori accesi sulla questione palestinese e soprattutto avviare finalmente questo processo di pacificazione a Gaza senza abbassare la guardia su quello che sta succedendo in Cisgiordania", ha aggiunto. "Lì le aggressioni violente e le occupazioni abusive continuano tutti i giorni. Quindi dobbiamo continuare a considerare la popolazione palestinese assolutamente in modo unitario, che sia Gaza, che sia Cisgiordania, che sia Gerusalemme est e dobbiamo continuare a tutelare il diritto della popolazione palestinese all'esistenza all'autodeterminazione", ha concludo.