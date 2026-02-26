Conte su referendum, è lo stesso governo che rischia

CAGLIARI, 26 FEB - "La riforma costituzionale è nata blindata all'origine e oggi, che a leggere i sondaggi il no è in recupero, è davvero poco credibile la proposta di sederci a un tavolo e discutere assieme di questa proposta per la fase attuativa. Dopo i sondaggi sono preoccupati e hanno fatto una riunione per dirsi che devono depoliticizzare perché attenzione oggi lo stesso governo rischia". Lo ha detto il leader di M5s Giuseppe Conte a Cagliari in" un incontro per il No al referendum sulla riforma della giustizia. Allora mi sono permesso di dire, non ci avete fatto toccar palla in Parlamento e adesso volete coinvolgere le opposizioni? Non è così".