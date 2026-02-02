Conte, sì alla risoluzione se recepisce le nostre proposte

ROMA, 02 FEB - "Il Governo adesso vuole davvero ascoltare le nostre proposte? È davvero disponibile a fare le cose con serietà e responsabilità senza approfittare del singolo episodio per tattiche strumentali? Se sì, noi ci stiamo e siamo disponibili a verificarlo". Lo scrive sui social il presidente del M5s, Giuseppe Conte, parlando della risoluzione unitaria in tema di sicurezza proposta alle opposizioni dalla maggioranza su invito della stessa premier Giorgia Meloni. "Siamo pronti a condividere subito una risoluzione che impegni il governo a dare le risposte che fin qui non ci sono state, a partire da maggiori investimenti per sopperire alle carenze di organico nelle forze dell'ordine e più fondi per rendere sicure le nostre città. E auspichiamo che sulla nostra proposta possa esserci la convergenza di tutte le forze politiche di maggioranza e di opposizione", conclude Conte.