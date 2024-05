Conte, sfiducia a Emiliano? Non offrire fianco alla destra

BARI, 05 MAG - "Il Movimento 5 Stelle non si presterà mai a iniziative strumentali del centrodestra, che fa bene a non alzare la testa e a non dare lezioni a nessuno perché potrei fare l'elenco dello scambio politico mafioso che riguarda le amministrazioni di centrodestra in tutta Italia". Lo ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, a margine di un incontro con i candidati per le amministrative di Bari. Conte ha risposto così a chi gli chiedeva se martedì prossimo il M5S voterà contro la sfiducia al governatore della Puglia, Michele Emiliano, presentata dai consiglieri di centrodestra. "Valuteremo anche l'azione amministrativa a livello regionale fin qui svolta - ha aggiunto - e noi siamo corresponsabili, fieramente responsabili, di tanti progetti positivi che abbiamo avviato prima di lasciare gli incarichi in Regione". "Poi - ha detto Conte - c'è il passaggio del patto di legalità e il progetto del nucleo ispettivo, c'è un riscontro positivo quindi non ci sono gli elementi per offrire il destro a questa azione strumentale alle forze politiche di opposizione".