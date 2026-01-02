Giornale di Brescia
Conte sente Meloni, M5S c'è per assistenza a italiani dopo tragedia di Crans-Montana

ROMA, 02 GEN - "Col passare delle ore le notizie e le immagini che ci arrivano da Crans-Montana ci restituiscono i contorni di una tragedia nazionale, che ci tocca tutti come genitori, a me come padre, visto che sono coinvolti dei giovanissimi. Questa mattina ho chiamato la presidente Meloni per avere aggiornamenti e farle sapere che il Movimento 5 Stelle c'è per tutte le misure e gli interventi che servono per l'assistenza agli italiani coinvolti e alle loro famiglie. Le ho detto che dobbiamo premere perché le indagini per accertare le responsabilità procedano con massimo rigore e professionalità. Ho sentito anche il ministro degli esteri Tajani che è in Svizzera e mi ha informato sullo stato dei soccorsi e sulla condizione dei feriti. Ci stringiamo a tutti i genitori e ai familiari dei ragazzi e delle persone coinvolte, che vivono questo profondo dolore e questa devastante angoscia. Auspichiamo che le operazioni di identificazione si completino al più presto e che ci sia massima collaborazione da parte delle autorità elvetiche con le autorità italiane. Ringraziamo tutto il personale della unità di crisi della Farnesina e della nostra task force consolare che sta operando sul posto e della protezione civile". Lo scrive sui suoi social il presidente del M5S Giuseppe Conte.

Argomenti
ROMA

