Conte, 'se vince il sì torna dal cassetto il premierato'

TORINO, 13 MAR - "Se dovesse prevalere il sì sono convinto che per un effetto di traino, verrebbe ritirato fuori dal cassetto il progetto del premierato, dove si è interrotto". Lo ha detto il presidente del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte a Torino per un'iniziativa sul referendum. "Questa riforma nasce da un disegno politico ben preciso, è un tassello, un pilastro di un progetto di riforma più ampio - ha ribadito Conte - che punta a ridisegnare il nostro assetto costituzionale". "Se vogliamo davvero rilanciare il nostro progetto pluralistico e democratico, con tutte le lacune che hanno oggi le democrazie, dobbiamo capire che questa è una partita importante al di là di questo testo di riforma", ha concluso Conte.