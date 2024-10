Conte,se il 7 ottobre è un tentativo di Olocausto, a Gaza cos'è?

ROMA, 02 OTT - "Condannare Hamas, le azioni terroristiche di Hezbollah, i missili dell'Iran, ma essere altrettanto chiari su Israele: oggi ho sentito dire che il 7 ottobre è stato un tentativo di Olocausto e allora quello che è successo per 12 mesi dopo a Gaza cosa è?". Così il leader M5s Giuseppe Conte intervenendo nelle commissioni parlamentari dopo le informative dei ministri Tajani e Crosetto sugli sviluppi della guerra in Medio Oriente. Conte ha poi ringraziato i ministri intervenuti che - ha detto - "ci hanno offerto un puntuale resoconto delle iniziative" ma aggiungendo subito dopo che "quello che emerge dai vostri interventi è che il governo non ci fornisce delle linee di indirizzo politico chiare". Una mancanza di chiarezza che invece, secondo il leader del M5s, non riguarda il conflitto in Ucraina dove l'Italia ha "accettato l'escalation e l'accelerazione con le armi".