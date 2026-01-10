Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Conte, se hai investitura popolare non puoi fare ciò che vuoi

AA

ROMA, 10 GEN - "Io rappresento una forza politica che fin dall'inizio si è battuta contro un disegno di legge pericoloso. L'abbiamo fatto convintamente perché riteniamo che si inquadri in un processo più ampio e che ha un obiettivo preciso di una politica di destra e cioè restituire il primato alla politica, scardinare il nostro sistema costituzionale e il principio dell'equilibrio dei poteri in base al quale la politica sia contrastata giustamente da un sistema di pesi e contrappesi. Ma se hai l'investitura popolare non puoi fare quello che ti aggrada ma devi rispettare i principi dello stato di diritto. Anche io, che ho un ruolo in Parlamento che sono stato presidente del Consiglio, devo rispettare la legge che è uguale per tutti. Anzi, io che sono un politico e ho un incarico pubblico sono investito di una maggiore responsabilità e devo rendere conto dell'operato e del rispetto delle leggi in modo ancora più trasparente". Così il presidente del M5s, Giuseppe Conte, alla presentazione del comitato 'Società civile per il no' al referendum sulla giustizia, guidato da Giovanni Bachelet e in corso a Roma.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario