Conte, se hai investitura popolare non puoi fare ciò che vuoi

ROMA, 10 GEN - "Io rappresento una forza politica che fin dall'inizio si è battuta contro un disegno di legge pericoloso. L'abbiamo fatto convintamente perché riteniamo che si inquadri in un processo più ampio e che ha un obiettivo preciso di una politica di destra e cioè restituire il primato alla politica, scardinare il nostro sistema costituzionale e il principio dell'equilibrio dei poteri in base al quale la politica sia contrastata giustamente da un sistema di pesi e contrappesi. Ma se hai l'investitura popolare non puoi fare quello che ti aggrada ma devi rispettare i principi dello stato di diritto. Anche io, che ho un ruolo in Parlamento che sono stato presidente del Consiglio, devo rispettare la legge che è uguale per tutti. Anzi, io che sono un politico e ho un incarico pubblico sono investito di una maggiore responsabilità e devo rendere conto dell'operato e del rispetto delle leggi in modo ancora più trasparente". Così il presidente del M5s, Giuseppe Conte, alla presentazione del comitato 'Società civile per il no' al referendum sulla giustizia, guidato da Giovanni Bachelet e in corso a Roma.