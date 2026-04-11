Conte, Salis? Parlare ora di nomi alimenta personalismi e divisioni

ROMA, 11 APR - "L'ho detto più volte, dobbiamo lavorare a un programma condiviso. Noi stiamo facendo ovviamente il nostro con questi 100 spazi aperti alla democrazia. Definiamo il programma e concentriamoci su questo. Ho aperto anche alle primarie per dare possibilità di offrire uno sbocco a questa voglia di partecipazione che è stata fortissima al referendum. Se ci mettiamo a parlare di nomi e cognomi oggi, allora sì che alimentiamo personalismo e divisioni". Così il presidente del M5S Giuseppe Conte, a margine dell'assemblea capitolina del Movimento, risponde a chi chiede un commento sulle recenti dichiarazioni di Silvia Salis in merito alla leadership del campo progressista. "Per noi - aggiunge - il campo è delimitato dal programma, un programma condiviso con obiettivi strategici chiari".