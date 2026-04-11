Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Conte, Salis? Parlare ora di nomi alimenta personalismi e divisioni

AA

ROMA, 11 APR - "L'ho detto più volte, dobbiamo lavorare a un programma condiviso. Noi stiamo facendo ovviamente il nostro con questi 100 spazi aperti alla democrazia. Definiamo il programma e concentriamoci su questo. Ho aperto anche alle primarie per dare possibilità di offrire uno sbocco a questa voglia di partecipazione che è stata fortissima al referendum. Se ci mettiamo a parlare di nomi e cognomi oggi, allora sì che alimentiamo personalismo e divisioni". Così il presidente del M5S Giuseppe Conte, a margine dell'assemblea capitolina del Movimento, risponde a chi chiede un commento sulle recenti dichiarazioni di Silvia Salis in merito alla leadership del campo progressista. "Per noi - aggiunge - il campo è delimitato dal programma, un programma condiviso con obiettivi strategici chiari".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario