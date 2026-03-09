Giornale di Brescia
Conte, riforma come nel disegno della P2 e in linea col periodo di Berlusconi

ROMA, 09 MAR - "Il disegno" della riforma della giustizia "è nel progetto di Rinascita della P2, che voleva controllare la magistratura. Così nel periodo di Berlusconi, con una lotta contro la magistratura, con un filone che voleva rivendicare il primato della politica nei confronti della magistratura". Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, al forum Ansa. Vogliono "un primato della politica che assoggetta la magistratura, ma i costituenti hanno creato un equilibrio fra poteri diversi".

Argomenti
ROMA

