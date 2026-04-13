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Conte, primarie siano aperte anche a chi non è iscritto ai partiti

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ROMA, 13 APR - "Per le primarie stabiliremo le regole, saranno primarie aperte, non del Movimento 5 stelle, del Pd e di Avs. Non devono essere primarie di partito, devono essere primarie che consentono a tutti di poter, condividendo un programma che si sa già, partecipare liberamente, e anche se non si è iscritto. Ma ne parleremo". Lo ha detto il leader del M5s Giuseppe Conte, alla presentazione del suo libro.

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